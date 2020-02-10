اجراءات أمنية بمحيط البرلمان.. الجيش اللبناني: للتجاوب مع التدابير المتخذة

بمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي ١١و١٢ / ٢ /٢٠٢٠، اتخذت وحدات من الجيش اللبناني إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدّية إليه.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار”، وأكدت على “دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقّية التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني