قوى الامن الداخلي طلبت من المواطنين عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة حفاظاً على سلامتهم بسبب تكون طبقة من الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 19:58

قوى الامن الداخلي طلبت من المواطنين عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة حفاظاً على سلامتهم بسبب تكون طبقة من الجليد

منذ 1 ساعة 10 February، 2020
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