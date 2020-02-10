سانا : انفجار عبوة مزروعة بسيارة في حي المزة بدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 16:48

سانا : انفجار عبوة مزروعة بسيارة في حي المزة بدمشق

منذ 46 mins 10 February، 2020
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