الشيخ روحاني : كل جهود الشهيد سليماني كانت تصب في إطار استقرار المنطقة واستتباب أمنها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 16:48

الشيخ روحاني : كل جهود الشهيد سليماني كانت تصب في إطار استقرار المنطقة واستتباب أمنها

منذ 2 ساعة 10 February، 2020
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