الشيخ روحاني : كل جهود الشهيد سليماني كانت تصب في إطار استقرار المنطقة واستتباب أمنها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 16:48
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الغاء مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا بسبب العاصفة "سيارا" التي ترافقها رياح عاتية
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الشيخ روحاني : كل جهود الشهيد سليماني كانت تصب في إطار استقرار المنطقة واستتباب أمنها
منذ 2 ساعة
10 February، 2020
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