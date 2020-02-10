الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: أميركا ضاعفت من جرائمها ضد إيران باغتيالها الشهيد قاسم سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2020 - 16:48

الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: أميركا ضاعفت من جرائمها ضد إيران باغتيالها الشهيد قاسم سليماني

منذ 2 ساعة 10 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة