الشيخ ياسين: لدعم الجيش اللبناني من العروض التي تقدمها ايران بدون مقابل

طالب رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “بتأمين كل مستلزمات الجيش ليقوم بواجبه لا سيما الافادة من عروض دعمه التي تأتي دون مقابل خصوصا من الجمهورية الاسلامية في ايران”.

ولفت الشيخ ياسين الاثنين الى ان “ايران تأتمر بأمر الله وتحافظ على حقوق المحرومين والمستضعفين وتدعمهم في مواجهة مؤامرات قوى الشر والطغيان”.

وأسف الشيخ ياسين “للجريمة البشعة التي طاولت الجيش وذهب ضحيتها عدد من العسكريين بين شهيد وجريح”، وأكد “أنهم كانوا يقومون بواجبهم الوطني في حفظ أمن المواطنين”.

ووجه الشيخ ياسين “التحية للجيش الذي يحفظ الامن في الداخل وعلى الحدود مشكلا ضمان بقاء لبنان من خلال ثلاثيته مع الشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام