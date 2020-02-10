وسائل إعلام: أردوغان يجتمع مع وزير الدفاع بعد مقتل جنود أتراك في سورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2020 - 16:48

وسائل إعلام: أردوغان يجتمع مع وزير الدفاع بعد مقتل جنود أتراك في سورية

منذ 2 ساعة 10 February، 2020
أخبار موقع المنار

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