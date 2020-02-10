الطقس غدا الثلاثاء غائم مع ارتفاع بالحرارة يتحول الى ماطر ورياح وثلوج ليلا على الـ 1000م

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء غائماً جزئياً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجا عند الظهر الى غائم مع رياح ناشطة تتساقط أمطار متفرقة تشتد خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

نحذر من خطر تكون الجليد والانزلاقات على الطرق التي تعلو 800 متر بخاصة في ساعات الصباح الاولى.

– الحال العامة: ينحسر المنخفض الجوي “KARIM” تدريجا عن الحوض الشرقي للمتوسط، لكن يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة والتي تؤدي الى طقس متقلب حتى ليل الأربعاء ثم يتحول الى مستقر.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– اليوم الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع700 متر وما دون شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجا مساء، نحذر من خطر تكون الجليد والانزلاقات على الطرق التي تعلو 600 متر بخاصة خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجا عندالظهرالى غائم مع رياح ناشطة تتساقط أمطار متفرقة تشتد خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. نحذر من خطر تكون الجليد والانزلاقات على الطرق التي تعلو 800 متر بخاصة في ساعات الصباح الاولى.

– الأربعاء: غائم إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق ، يتحسن الطقس خلال الليل. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو 1000 متر بخاصة خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 3 الى 15 درجة، فوق الجبال من 4 تحت الصفر الى 7 درجات، في الداخل من 5 تحت الصفر الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا شمالية شرقية ليلا، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س .

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 بالمئة.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء:16 درجة.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية