الدفاع الأفغانية: تحييد أحد عناصر طالبان المسؤول عن أسلحة الليزر

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، القضاء على مقاتل من طالبان مسؤول عن أسلحة الليزر. وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية في صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” الاثنين “تم القضاء على المسؤول عن سلاح الليزر في حركة طالبان الإرهابية، شنت القوات الأفغانية غارة جوية دقيقة في قرية دلبار في منطقة شامتال في مقاطعة بلخ وذلك يوم أمس في الساعة 17.20 (15.50 بتوقيت موسكو). ونتيجة لذلك، قُتل محمد غول، المعروف أيضاً باسم أبو بكر والمسؤول عن أسلحة الليزر لمجرمي طالبان”.

وخلال عملية مكافحة الإرهاب التي في محافظة بلخ في شمال البلاد، تم القضاء على 35 مسلحا من طالبان وجرح خمسة آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف ومصادرة “كمية كبيرة من المواد المخدرة”. ويستخدم المسلحون أسلحة الليزر لحجب الرؤية عن طياري الطائرات الحربية. بالإضافة إلى ذلك، وكما أشارت صحيفة “بيزنيس إنسايدر”، لفتت حكومة أفغانستان الانتباه إلى أن المسلحين يمتلكون أسلحة موجهة بالليزر مما يجعل من الصعب القيام بعمليات عسكرية من قبل الجيش.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية