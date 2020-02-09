مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 9-2-2020

بين فكَّي انتصارينِ يتكاملانِ احدُهما بالقوةِ الواثقةِ والاخرُ بالفعلِ المتأصلِ معَ القضيةِ يقعُ الكيدُ الاميركيُ الصهيونيُ في المنطقة..

الاولُ انتصارٌ نوعيٌ متدرجٌ يُكتبُ في ريفَي ادلب وحلب وتلالِهما الحاكمةِ المتحكمةِ بعمرِ ما تبقى من الارهابِ ونشاطِ داعميهِ على الاراضي السورية، والثاني تفرضُه فلسطينُ بوجهِ عنترياتِ بنيامين نتنياهو المهرولِ الى اكبرِ ازماتِه وفي ظنِه انه يستطيعُ تطبيقَ صفقةِ القرنِ بحدودها المزعومةِ قبلَ انتخاباتِ كيانِه المقبلةِ او بعدَها ، فيهددُ المقاومةَ في قطاعِ غزة بحربٍ كبيرة، ويأمرُ بمنعِ تصديرِ مزروعاتِ اغوارِ الضفةِ عبرَ الاردنِ الى العالمِ للضغطِ على الفلسطينيين هناك..

في المكائدِ الاميركيةِ المتواصلة ، ما يتعرضُ له لبنانُ في شؤونِه الداخلية ، وعلى عتبةِ يومينِ من نيلِ الحكومةِ الجديدةِ الثقةَ والانطلاقِ للعمل ، اطلَّ ديفيد شنكر المكلفُ بالضغطِ على بيروتَ محاولاً تقييدَ الانطلاقةِ السياسيةِ المتوثبةِ بعدَ التاليفِ بشروطٍ لاتخاذِ قراراتٍ وصفَها بالصعبةِ لن تكونَ نفسَها تلك القراراتُ الصعبةُ التي اشارَ اليها رئيسُ الجمهوريةِ في لزومِ العملِ الوطني لاصلاحِ ازماتِ البلد..

تدخلاتُ شنكر تتوّجُ حملةً داخليةً ضدَ الحكومةِ المتجهةِ الى ثقتها ، بتفاؤلٍ عبرَ عنه رئيسُها حسان دياب خلالَ حضوره الى جانبِ رئيسي الجمهوريةِ ومجلسِ النوابِ قداسَ مار مارون في بيروتَ المنشغلةِ بالبحثِ عن حلولٍ لمواجهةِ استحقاقاتِ اليوروبوند في ظلِّ انحسارِ المهل، وتعددِ الخياراتِ المرةِ التي فرضَها تهريبُ الودائعِ واطلاقُ يدِ المصارفِ في حمايةِ نفسِها على حسابِ المواطنِ والوطن..

الخيرُ الوحيدُ المحققُ الى الانَ في ايامِ اللبنانيينَ هذه، ما تحملُه السماءُ لهم منذُ ايامٍ من امطارٍ وثلوجٍ يقشعُ بياضُها سوادَ المشاهدِ القاتمةِ ولو الى حين..

المصدر: قناة المنار