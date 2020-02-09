حمادة: البيان الوزاري يشكل مرتكزات رئيسية للنهوض على مختلف المستويات

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب إيهاب حمادة أن “البيان الوزاري للحكومة الجديدة يشكل مرتكزات رئيسية للنهوض على مختلف مستويات الأزمات والتحديات الاقتصادية والنقدية وغيرها، التي نعاني منها”.

وقال حمادة الاحد “لدى الحكومة مبادئ لخطة عمل على كافة المستويات، وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، يذهب البعض للقول إننا أمام مرحلة تكاد أن تكون بنيوية ويتأسس عليها بناء مستقبل لبنان الجديد”.

ودعا حمادة “كل المعنيين ومن يحمل هم الدولة بكل معانيها، ليكونوا على قدر الاستحقاق والابتعاد عن الكيد السياسي”، وتابع “لنذهب جميعا إلى إعادة بناء هذا البلد، وفق المبادئ الرئيسة الموجودة، بالحد الأدنى، في مسودة البيان الوزاري، الذي وصل إلى أيدينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام