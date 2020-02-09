السيد صفي الدين: نعاهد الله أننا سنسقط صفقة القرن بالقوة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 21:30
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال الملتقى الدولي بطهران: محور المقاومة اليوم قوي وثابت
السيد صفي الدين: محور المقاومة مبني على اسس متينة قامت على مدرسة تنتمي الى نهج الامام الخميني قدس سره
السيد صفي الدين: حضور الشعب الايراني في الساحات يؤشر إلى عظمة ايران التي انجزت للعالم الاسلامي محور المقاومة
حزب الله يحيي ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران باحتفال في مدينة بعلبك ـ شمال لبنان
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: مشروع المقاومة الذي رعته وترعاه ايران هو اليوم أكثر قوة وعظمة
الشيخ محمد يزبك: شهادة القادة والمجاهدين لن تزيد هذا المشروع الا عزيمة وارادة
المتحدث باسم السفارة الايرانية في لبنان عباس خامه يار: كلما ارتفع منسوب المواجهة مع الاستكبار العالمي زاد يقيننا بالنصر
النائب محمد رعد: حزب الله جاهز للتعاون مع الحكومة إلى أبعد الحدود طالما أنها تريد أن تخطو خطوات إنقاذية جادة
مصلحة الارصاد الجوية تحذر المواطنين والسائقين من تكون الجليد على الطرقات في المناطق الجبلية والداخلية
الجيش اللبناني: استشهاد ثلاثة عسكريين واصابة اثنين آخرين جراء تعرض دوريتهم لاطلاق النار في الهرمل شمال البقاع
الجيش السوري: قواتنا حققت انجازات ميدانية نوعية بمحافظتي إدلب وحلب واستعادت السيطرة على مساحة تزيد عن 600 كيلومتر مربع
الجيش السوري: قواتنا المتقدمة من ريف إدلب الشرقي التقت بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي وحررت عشرات البلدات والقرى
سانا: وحدات من الجيش السوري تحرر بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي ـ الغربي
تركيا ترسل المزيد من قواتها العسكرية إلى الشمال السوري في محاولة منها للحد من التقدم الواسع للجيش السوري بريف ادلب
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي يصل إلى فيينا للمشاركة في الإجتماع الدوري للأمن النووي
رئيس الوزراء الفلسطيني خلال القمة الافريقية في أديس أبابا: انهاء الاحتلال الاسرائيلي يتطلب جهوداً دولية بمشاركة أفريقية
قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حملة مداهمات في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عددا من المواطنين الفلسطينيين
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله استخدم خلالها الشبان الزجاجات الحارقة
رئيس وزراء العدو يعلن استعداد كيانه لشن حملة عسكرية ضد غزة في حال منعت المقاومة تحقيق رسم الحدود الذي اقرته "صفقة القرن"
السلطات الصينية تفتتح في مدينة ووهان مستشفى ميدانياً ثانياً مجهزاً بأحدث المعدات الطبية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
اليابان: اكتشاف ست إصابات إضافية بفيروس كورونا على متن سفينة قبالة سواحل البلاد
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل جندي خلال احباط هجوم بسيارة مفخخة استهدف فرقة للجيش على الحدود مع مالي
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
السيد صفي الدين: نعاهد الله أننا سنسقط صفقة القرن بالقوة
منذ 2 ساعة
9 February، 2020
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