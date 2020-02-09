السيد صفي الدين: تصاعد قوة المقاومة كانت بفضل الحاج قاسم سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 21:30

السيد صفي الدين: تصاعد قوة المقاومة كانت بفضل الحاج قاسم سليماني

منذ 2 ساعة 9 February، 2020
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