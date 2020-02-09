دياب دان الاعتداء على الجيش اللبناني: لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة

دان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب “الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة – الهرمل، والذي أدى الى سقوط شهداء وجرحى”.

وقال دياب الاحد إن “الكمين الذي تعرضت له دورية الجيش اللبناني إنما يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته”.

وأكد دياب أن “الجيش اللبناني يبقى صمام أمان الوطن، وكل اعتداء عليه هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم”، وتابع ان “المطلوب في هذه اللحظة الاسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة”، واضاف “رحم الله شهداء الجيش وندعو للجرحى بالشفاء العاجل”.

وكانت “الوكالة الوطنية للاعلام” قد أفادت ان “عنصرين من الجيش استشهدا وجرح 4 آخرون خلال تنفيذ مخابرات الجيش اللبناني مهمة في منطقة رأس العاصي”، ونقلت عن أهالي المنطقة ان “مواطنا من آل د. قتل ايضا خلال العملية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام