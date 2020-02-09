“الجهاد”: لن نتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف الشعب الفلسطيني

أكدت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين أنها “لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف الشعب الفلسطيني”، وأشارت الى “أنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسؤولياتها”.

موقف الحركة جاء ذلك ردا على تهديدات رئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن “هناك عمل ساحق ينتظر قطاع غزة”.

وقالت الحركة الأحد إن “حديث نتنياهو عن البدء بتجهيز خرائط الضم لأراضينا المحتلة بالضفة الغربية تزامن مع تهديداته المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، الذي يعكس مستوى النوايا العدائية الصهيونية التي تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الارهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته”.

وأكدت الحركة على “حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسنا وحماية أرضنا في مواجهة هذا العدوان والإرهاب اللذان يهددان وجودنا ومستقبل اجيالنا”، وأشارت الى أن “الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان الذي يمارسه المحتل فهي توفر له الغطاء والدعم” وطالبت “قوى الشعب الفلسطيني برص صفوفها وبناء جبهة صمود وطني لمواجهة العدوان الصهيوني والتصدي لهذا الفصل الجديد من الضم والتوسع الاستيطاني ومشاريع التهويد والحصار والعدوان”.

المصدر: فلسطين اليوم