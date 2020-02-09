لبنان: تساقط الثلوج في منطقة عكار بدءا من ارتفاع 500 متر

تساقطت الثلوج في منطقة الجومة في عكار شمال لبنان، بدءا من ارتفاع 500 متر، حيث غطت طبقة خفيفة من الثلج البلدات.

وأفاد “مركز الدفاع المدني” في بزبينا ان “طريق بزبينا- ممنع سالكة أمام السيارات”، وتابع “في حين ان طريق ممنع تاشع بدءا من ارتفاع 800 متر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية”، واضاف ان “جرافة تابعة لوزارة الأشغال تعمل على فتحها حتى بلدة فنيدق”.

وأشار المركز الى انه “على محور عكار العتيقة فقد عملت جرافات تابعة للدفاع المدني والبلدية على فتح الطرق في الحارات التي ترتفع اكثر من 800 متر وقطعت طرق عكار العتيقة – القموعة، في حين بقيت طريق المراحات – القبيات سالكة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام