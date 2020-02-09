البيت الأبيض يدرس مقرح بوتين للقاء رؤساء الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2020 - 17:22

البيت الأبيض يدرس مقرح بوتين للقاء رؤساء الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي

منذ 1 ساعة 9 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة