الجهاد: للاستفادة من الإجماع الفلسطيني على رفض “صفقة القرن” والبناء عليه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين وليد القططي على “ضرورة الاستفادة من الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن والبناء عليه وتحويله لبرنامج عمل وطني لإسقاط الصفقة والتحرير والعودة ومقاومة الاحتلال”.

واعتبر القططي الاحد أن “إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، استكمال لصفقة القرن التي أُعلن عنها في واشنطن قبل أيام”، وشدد على “ضرورة إيجاد غطاء سياسي للتضحية الجماهيرية التي انطلقت بالضفة الغربية والقدس المحتلة رفضا لصفقة ترمب”.

وأوضح القططي أن “ما يجري هو تطبيق لأمر واقع موجود أصلا، حيث أن فلسطين كلها تحت الاحتلال والقدس ضمت للكيان الصهيوني منذ زمن بعيد، ويتم تهويدها مع الوقت وتقام المستوطنات في الضفة الغربية ليل نهار، وقطاع غزة محاصر من البحر والجو والأرض”.

المصدر: فلسطين اليوم