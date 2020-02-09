“على طريق النصر”.. الشعار الموحد لقوى المعارضة البحرينية

أطلقت قوى المعارضة البحرينية شعارها الموحد الخاص بالذكرى السنوية التاسعة لثورة الشعب البحريني.

وقالت قوى المعارضة إن “شعارها الموحد لهذا العام في الذكرى السنوية التاسعة لثورة الشعب البحريني المنادية بالتغيير والحرية يأتي مستوحاً من خطاب لآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وهو على طريق النصر”.

ودعت قوى المعارضة “للإستعداد للفعاليات السياسية والثورية في الداخل والخارج”، واكدت على “الإستمرار في النضال حتى تحقيق أهداف الثورة صوناً لدماء الشهداء و تضحيات شعب البحرين”.

ويخوض شعب البحرين حراكاً سياسياً منذ اندلاع الثورة في فبراير/شباط ٢٠١١، وقد ارتقى مئات الشهداء والجرحى برصاص الأمن البحريني كما يقبع في السجون آلاف السجناء السياسيين.

المصدر: بريد الموقع