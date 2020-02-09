حماس: شعبنا الفلسطيني لن يتردد لحظة واحدة في خوض كل المعارك وبكل السبل والأدوات من أجل حماية حقوقه التاريخية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 12:36
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وقفة شعبية احتجاجية في مدينة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية رفضاً لصفقة القرن ومساندة للشعب الفلسطيني
الجيش الأميركي يعلن مقتل جنديين أميركيين وجرح 6 آخرين في هجوم نفذه جندي أفغاني في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان
وزارة الصحة الصينية: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 780 وفي عموم البلاد إلى 811
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
حماس: شعبنا الفلسطيني لن يتردد لحظة واحدة في خوض كل المعارك وبكل السبل والأدوات من أجل حماية حقوقه التاريخية
منذ 57 mins
9 February، 2020
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