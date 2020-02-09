حماس: شعبنا الفلسطيني لن يتردد لحظة واحدة في خوض كل المعارك وبكل السبل والأدوات من أجل حماية حقوقه التاريخية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 12:36

حماس: شعبنا الفلسطيني لن يتردد لحظة واحدة في خوض كل المعارك وبكل السبل والأدوات من أجل حماية حقوقه التاريخية

منذ 57 mins 9 February، 2020
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