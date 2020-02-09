نتنياهو: بدأنا بوضع الخرائط لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة “للسيادة الاسرائيلية” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 12:36

نتنياهو: بدأنا بوضع الخرائط لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة “للسيادة الاسرائيلية”

منذ 57 mins 9 February، 2020
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