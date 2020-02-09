تساقط الثلوج في البلدات العكارية اعتبارا من 650 متر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 12:36

تساقط الثلوج في البلدات العكارية اعتبارا من 650 متر

منذ 1 ساعة 9 February، 2020
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