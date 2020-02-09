ايران تستعد لإطلاق القمر الصناعي “ظفر” للمراقبة العلمية في غضون ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 12:34

ايران تستعد لإطلاق القمر الصناعي “ظفر” للمراقبة العلمية في غضون ساعات

منذ 2 ساعة 9 February، 2020
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