جريحان في حادثي سير في الضنية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في الضنية، أن سوء الأحوال الجوية، تسبب باصطدام سيارة بعمود إنارة عند مفرق بلدة علما على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بمدينة طرابلس، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، نقل على اثرها إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا للمعالجة.

كذلك أصيبت امرأة في ظهرها، نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق العام في بلدة كفرشلان، ونقلها مسعفو جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي للمعالجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام