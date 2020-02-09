رقيب تايلاندي ارتكب مجزرة ويتحصن في مجمع تجاري

أعلن وزير الدفاع التايلاندي كونغشيب تانترافانيش، مقتل 20 شخصا، في اطلاق النار العشوائي الذي نفذه رقيب في الجيش. كما أعلن وزير الصحة التايلاندي أن نحو 10 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى هم في “حالة خطيرة”، فيما لا يزال مطلق النار متحصنا داخل مجمع تجاري في مدينة كورات، شمال شرق تايلاند

وكان الرقيب جاكرابانث توما، قد بدأ هجومه بعد ظهر السبت بتوقيت تايلاند من ثكنة للجيش في مدينة كورات، حيث قتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي على الأقل، ثم سرق أسلحة من الثكنة وسيارة قادها إلى وسط المدينة، ومشى إلى المجمع التجاري “تيرمينال 21” حيث أطلق النار بشكل عشوائي.

وطوقت وحدات من الجيش والشرطة المجمع، وتم إطفاء الأضواء حوله. ثم أعلنت الشرطة السيطرة على الطابق الأرضي من المجمع، فجر الأحد بالتوقيت المحلي، وعملت على التأكد من هويات المتسوقين الهاربين، خشية تخفي مطلق النار بينهم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود أنهم سمعوا زخات أعيرة نارية من بنادق آلية في الساعات الأولى من صباح الأحد بتوقيت تايلاند.

المصدر: وكالات