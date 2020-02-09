دوي إطلاق نار داخل المجمع التجاري في #تايلند – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 00:42

دوي إطلاق نار داخل المجمع التجاري في #تايلند

منذ 3 ساعة 8 February، 2020
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