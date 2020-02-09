دوي إطلاق نار داخل المجمع التجاري في #تايلند – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2020 - 00:42
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الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بجهود الصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد ويعتبر أن الأزمة تتطلب تعاوناً دولياً
السفير الصيني في لبنان يؤكد أن بكين ستتغلب على فيروس "كورونا" ويقول إن تأثيره على إقتصاد بلاده سيكون مؤقتاً
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
دوي إطلاق نار داخل المجمع التجاري في #تايلند
منذ 3 ساعة
8 February، 2020
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