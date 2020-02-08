مسؤول أميركي: قوات أميركية وأفغانية تتعرض “لنيران مباشرة” في شرق أفغانستان (أ ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2020 - 21:56
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الإمام السيد علي الخامنئي: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب ولا نسعى إلى تهديد أي بلد وانما نريد تأمين بلادنا
الجيش السوري يواصل تقدمه في ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشمالي الشرقي ويوسع إشرافه على مساحات واسعة من طريق حلب - حماة
الجيش السوري يسيطر على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية بريف حلب ويستهدف الإرهابيين في تفتناز وسرمين بريف ادلب
اختتام المباحثات التركية - الروسية في أنقرة حول إدلب واتفاق على استئناف
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
مسؤول أميركي: قوات أميركية وأفغانية تتعرض “لنيران مباشرة” في شرق أفغانستان (أ ف ب)
منذ 2 ساعة
8 February، 2020
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مسؤول أميركي :قوات أميركية وأفغانية تتعرض “لنيران مباشرة” في شرق أفغانستان
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