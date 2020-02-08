مسؤول أميركي: قوات أميركية وأفغانية تتعرض “لنيران مباشرة” في شرق أفغانستان (أ ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2020 - 21:56

مسؤول أميركي: قوات أميركية وأفغانية تتعرض “لنيران مباشرة” في شرق أفغانستان (أ ف ب)

منذ 2 ساعة 8 February، 2020
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