الاحتجاجات والمواجهات مستمرة في مناطق الضفة الغربية

استمرت المواجهات والتحركات الرافضة لصفقة القرن في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واطلقت الاحتلال اطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين غرب بلدة قفين شمال طولكرم، مما أدى لاصابة 3 شبان بجروح و العشرات بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات بين الشبّان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على الحاجز الجنوبي بمدينة أريحا.

الاحتلال قام بقمع فعالية رافضة لصفقة القرن قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية.

الى ذلك جرى تشييع جثمان الشهيد بدر نافلة (19 عاماً) الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم أمس.

وكان أصيب العشرات خلال المواجهات مع جيش الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة امس . كما اعتقلت قواته عدداً من الشبان الفلسطينيين.

المصدر: موقع المنار