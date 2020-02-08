بعثة الأمم المتحدة إلى #ليبيا: الطرفان اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2020 - 18:54

بعثة الأمم المتحدة إلى #ليبيا: الطرفان اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار

منذ 12 mins 8 February، 2020
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