الجيش السوري يسيطر على قرية بانص جنوب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي الغربي ويقطع خطوط امداد المسلحين باتجاه البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2020 - 15:26

الجيش السوري يسيطر على قرية بانص جنوب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي الغربي ويقطع خطوط امداد المسلحين باتجاه البلدة

منذ 7 mins 8 February، 2020
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