الجيش السوري يسيطر على قرية بانص جنوب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي الغربي ويقطع خطوط امداد المسلحين باتجاه البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2020 - 15:26
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الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا عاصف وماطر والثلوج تلامس ال 500 متر
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الجيش السوري يسيطر على قرية بانص جنوب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي الغربي ويقطع خطوط امداد المسلحين باتجاه البلدة
منذ 7 mins
8 February، 2020
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