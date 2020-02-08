المنخفض الجوي “كريم” يضرب لبنان … يشتد ليلاً ويتحوَّل الى ثلوج وصقيع

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية ان تتساقط الثلوج في لبنان على ارتفاع تسعمئة متر في الساعات المقبلة وأن يتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس السبعمئة متر بعد وصول المنخفض الجوي الجديد الذي يحمل اسم “كريم”، وأن تتساقط حبات البرد على الساحل، مع تحذيرات من سرعة الرياح وما يمكن أن تسببه من اضرار.

وقد تأثرت العديد من المناطق اللبنانية في هذا المنخفض، حيث غطت الثلوج المرتفعات الجبلية كافة في محافظة عكار اعتبارا من 1200 متر وما فوق، وتعمل جرافات وزارة الاشغال العامة والاتحادات البلدية والبلديات والدفاع المدني على إعادة فتح الطرق الرئيسية والفرعية لتأمين حركة المرور بين البلدات والقرى الجبلية التي تشهد موجة برد قارس وتشكل الجليد.

وأفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب أن الجرافات تعمل على فتح طريق القموعة فنيدق مشمش نزولا حتى بلدة حرار.

وأشار الى أن طريق وطى مشمش البويدرات مرجحين الهرمل مقطوعة. وكذلك طريق القموعة مرجحين الهرمل. وطريق القموعة الشنبوق في اتجاه القبيات مقطوعة ايضا.

وتمنى ديب على جميع السائقين التقيد بالارشادات وعدم سلوك هذه الطرق ليلا ومع ساعات الصباح تخوفا من حصول حوادث انزلاق بفعل تكون الجليد.

وتسببت الرياح العاتية التي ضربت المنطقة الساحلية والوسطية من عكار، بأضرار في بساتين الحمضيات التي تساقطت ثمارها، كما خربت العديد من البيوت الزراعية المحمية ما أدى الى تسرب المياه الى داخلها، كما أن الامطار الغزيرة رفعت من منسوب مياه الانهر.

إشارة الى أن صيادي الاسماك في مرفأ العبدة وبسبب الانواء البحرية وارتفاع الامواج لم يتمكنوا من الخروج بمراكبهم للصيد، ويتخوف الصيادون من انهيار السنسول الغربي لمرفأ العبدة المتصدع أساسا، ولم تتم صيانته وإعادة تأهيله.

اما الملاحة البحرية فتعطلت في الميناء التجاري في صور وتوقفت أعمال الصيد البحري، بسبب الرياح العاتية والامطار، حيث بلغ ارتفاع الامواج الى 4 أمتار.

بينما في الحازمية حذرت البلدية المواطنين من العبور على طريق السد – القناطر خلال فصل الشتاء إلا في حال الضرورة بسبب الإنهيارات المستمرة.

وتساقطت الثلوج مساء أمس وصباح اليوم في الضنية، غطت معظم البلدات والقرى التي تقع في جرد المنطقة ويزيد إرتفاعها على ألف متر فوق سطح البحر، وتحديدا الطريق المؤدية إلى بلدة سير المركز الإداري للقضاء، ومستشفى سير الضنية الحكومي الكائن في بلدة عاصون. وتراوحت سماكة طبقة الثلوج عليهما بين 3 ـ 5 سنتيمترات.

ودفع ذلك ورش وزارة الأشغال والبلديات واتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني إلى الاستنفار من أجل فتح الطرق التي قد تغلقها الثلوج المتساقطة.

وبسبب رداءة الطقس وتدني درجات الحرارة في غالبية بلدات القضاء إلى ما دون الصفر، أعلنت المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في المنطقة إغلاق أبوابها اليوم أمام التلامذة.

ورغم تساقط الثلوج بكثافة والرياح القوية ورغم تدني درجات الحرارة، فان طرق المتن الاعلى وجرد عاليه، سالكة للسيارات كافة، باستثناء الطريق الدولية فهي سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

اما في حاصبيا والمنطقة المجاورة فأن الطقس لا يزال عاصفا لليوم الثاني على التوالي مصحوبا برياح شديدة السرعة وتدن بدرجات الحرارة، كما تسببت الامطار التي تساقطت ليل امس وصباح اليوم الى سيول جرفت معهاالحصى والاتربة الى وسط الطرق وحولتها الى مستنقعات.

وتسبب هذه الامطار مع ذوبان الثلوج الى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني وشكل فيضانات طاولت بعض المتنزهات والمقاهي المحاذية لضفتيه”، مشيرا الى أن “أضرارها اقتصرت على الماديات كما وتساقطت الثلوج ليلا على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر إلا أن الطرق سالكة بما فيها طريق شبعا عين عطا عبر وادي جنعم، حيث يفضل استخدام الآليات المجهزة بسلاسل معدنية.

في حين غمر المنخفض الجوي “كريم” مختلف بلدات قضاء بشري بالثلوج، وتكونت طبقات من الجليد مع تدني درجات الحرارة ورياح وصلت سرعتها إلى 90 كلم بالساعة.

أما حال الطريق من بشري الى المصعد الكهربائي فسالكة فقط للسيارات المجهزة والرباعية الدفع، وعملت فرق وزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطريق على خط واحد فقط، بسبب صعوبة الرؤية وتكون طبقات من الجليد، في حين تعمل جرافات البلديات على فتح الطرق الفرعية.

واعاد عناصر من الدفاع المدني فتح الطريق الرئيسية الذي يربط بين بلدة السفيرة وبلدتي كفربنين وبيت حاويك في أعالي جرود الضنية، بعدما استخدموا جرافات الثلوج لإزالة الطبقة التي تراكمت على الطريق مساء أمس وصباح اليوم.

وأسهم إعادة فتح الطريق في خروج المواطنين من منازلهم وتزودهم بالوقود والأدوية والمواد الغذائية الضرورية.

ولم تفلح العاصفة الثلجية التي ألبست إهدن الرداء الابيض، باقفال الطرق التي عملت الجرافات على فتحها.

وغمرت الثلوج سطوح البيوت والكنائس والمؤسسات، واقتلعت والرياح بعض نصوب الاشجار الفتية وبعض الامدادات الكهربائية والهاتفية ليلا، فتحركت ورش الصيانة لاصلاحها.

وزاد الطقس العاصف نسبة الزوار لبلدة إهدن، بسيارات الدفع الرباعي المجهزة، لكن تراكم الثلوج والرؤية الضبابية منع هواة المغامرات الثلجية من الوصول الى الجرد العالي، حيث نبهت إدارة المحمية من خطر سلوك طرق عين البياض، الصليب والبلاطة.

وارتفعت سرعة الرياح بعد الظهر، حاملة معها الأمطار الغزيرة وحبات البرد في صور ومنطقتها، مما أدى أيضا الى إرتفاع أمواج البحر، كما ان كمية المتساقطات شكلت في بعض شوارع المدينة والحقول والبساتين مستنقعات وبركا، وتسببت سرعة الرياح بانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من قرى صور، اضافة الى خسائر لحقت ببساتين الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية.

وهبت العاصفة “كريم” والرياح القوية على الساحل وتجاوزت سرعتها السبعين كلم في الساعة أديا الى تكون الأنواء على طول الشاطىء في صيدا، حيث وصل ارتفاعها الى أربعة أمتار ونصف المتر وطاولت سياج الكورنيش البحري في بعض الأماكن.

واجتاحت الأنواء جزيرة صيدا، الزيرة والباحة الداخلية لقلعة صيدا البحرية ورصيف المرفأ التجاري القديم وتجاوز بعضها حاجز الحماية العائد للمرفأ الجديد، ما أدى الى شل حركتي البواخر والصيد البحري. حيث احتجزت العاصفة عددا من البواخر داخل حوض المرفأ، بينما حاصرت الأنواء 3 بواخر وقود في عرض البحر قبالة الزهراني، وحالت دون تمكنها من الرسو وافراغ حمولاتها. اثنتان في منشآت الزهراني وواحدة في معمل الكهرباء المحاذي لها.

وتشهد المناطق الجبلية في شرق صيدا وساحل جزين انخفاضا تدريجا في درجات الحرارة، بالتزامن مع الرياح الباردة التي تهب على المنطقة حاملة معها الامطار الغزيرة وحبات البرد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام