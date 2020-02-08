قائد القوة الجوية الايرانية: على استعداد كامل للرد على تهديدات العدو

أكد قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد عزيز نصير زادة قدرة القوة الجوية الى جانب سائر القوات المسلحة على “إحلال السلام والأمن في المنطقة”، مشيراً إلى أن هذه القوات على استعداد كامل للرد على تهديدات العدو. وأكد العميد نصير زاده، في كلمة له قبل صلاة الجمعة في طهران، أنه “ليس هناك حاجة لتواجد الأجانب في المنطقة”، قائلاً إننا “نعد الشعب بأننا سنرد الى جانب سائر القوات المسلحة على تهديدات العدو”. وأعلن قائد القوة الجوية أن القواعد الجوية “كانت نواة للثورة قبل انتصار الثورة الاسلامية وجسدت ذلك على الارض في الثامن من شباط/فبراير عام 1979 عبر البيعة التاريخية لمنتسبي القوة الجوية مع الامام الخميني قدس سره” .

واشار العميد الطيار نصير زاده الى “ذكرى البيعة المباركة لمنتسبي سلاح الجو مع مفجر الثورة الاسلامية”، قائلاَ “إننا الآن على اعتاب الذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية الثورة التي شكلت أهم حدث في التاريخ المعاصر واكثرها عظمة” . وأضاف أن “الثورة الإسلامية استطاعت أن تترك تأثيراً ملحوظاً على جميع العلاقات والشؤون السياسية في العالم وتمكنت على مدى 41 عامًا من القيادة الحكيمة للإمام الراحل وقائد الثورة الاسلامية من زرع الأمل في قلوب جميع المستضعفين والمضطهدين والمسلمين في العالم “. واشار الى انجازات القوة الجوية، قائلاً إن “تعاون الصناعات الدفاعية ساهم في امتلاك البلاد طائرات صاعقة وكوثر ونفاثة ياسين وانتاج انواع الذخيرة الذكية وبات سلاح الجو ببركة الثورة الاسلامية لا يعاني من أي نقص” . وقال إن سلاح الجو للجيش الايراني “كان دوما سندا لمحور المقاومة، ولو أتيحت الفرصة، لشاهد الشعب الايراني الأبي ما فعله هذا السلاح في هذا الصدد”.

المصدر: ارنا