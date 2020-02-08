ظريف: ايران على استعداد للتعاون في الحل السياسي للأزمة السورية ضمن اطار احترام سيادة واستقلال الأخيرة

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في الحل السياسي، معلناً استعداد ايران الكامل للتعاون “ضمن اطار احترام السيادة والاسقلال ووحدة الأراضي السورية”. وأفاد المرکز الاعلامي لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى السبت في طهران المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشأن السوري غير بيدرسون ليبحث معه آخر التطورات والاحداث في سوريا. من جانبه عرض بيدرسون رؤيته حول الحل السياسي وقضايا اخرى وبحث مع وزير الخارجية مستجدات الأزمة في سوريا.

المصدر: ارنا