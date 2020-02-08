الدفاع التركية: سنرد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط مراقبتنا في إدلب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2020 - 11:30

الدفاع التركية: سنرد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط مراقبتنا في إدلب (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 8 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة