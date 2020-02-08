الدفاع التركية: سنرد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط مراقبتنا في إدلب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2020 - 11:30
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الجيش السوري يحرر بلدتي خواري والعاصرية شمال شرق سراقب بريف ادلب الجنوبي وقريتي محاريم وتل كراتين بريفها الشرقي
الجيش السوري يسيطر على بلدتي برنة وزيتان غرب قرية خلصة بريف حلب الجنوبي الغربي ويتابع تقدّمه بوجه الجماعات الارهابية
الدفاع الروسية: 17 بلدة وقرية بمنطقة خفض التصعيد تعرضت لقصف المسلحين و25 عملية قصف لمحافظات اللاذقية وحماه وادلب
الدفاع التركية: القوات المسلحة في ادلب مستعدة لأداء كافة المهام التي ستكلف بها ونقاط المراقبة سترد بـ"المثل على أي هجوم"
الأمم المتحدة تعلن وجود نحو 27 الف ارهابي أجنبي في سوريا والعراق وتدعو الى الحذر من محاولات تنظيم داعش لاستعادة قدراته
الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية والسفير الايراني في موسكو أكدا في لقاء ثنائي دعمهما للجنة الدستورية ومحادثات أستانا
مساعد وزير الخارجية المصري يدعو الى تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي لبعض الدول بهدف مدّ الصراع في سوريا وليبيا
انعقاد أعمال الدورة الطارئة للإتحاد البرلماني العربي اليوم في عمان دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن
الرئيس بري: ما زالت هناك فرصة لتدارك الأزمة وندعو للإستفادة منها بوضع حلول مستعجلة لإنقاذ البلد
الرئيس بري: ليس لدينا ترف الوقت ولو أننا عجّلنا في الحلول قبل ستة اشهر لكان الوصول أسهل من الآن
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: البيان الوزاري للحكومة هو خارطة الطريق لعملها وحزب الله سيُعطي الثقة لها
الشيخ قاسم يشدّد على ضرورة إعطاء الفرصة للحكومة لتعمل ويدعوها لأن تنطلق لمعالجة المشكلات الموروثة منذ ثلاثين عاما
وزير الصناعة عماد حب الله: نعمل للترويج للصناعة الوطنية بالخارج ووضع أسس جديدة للتصدير تلحظ تخفيض الكلفة على المنتجين
وزير الاقتصاد يحيل 75 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة ويوجه انذارات لـ63 مؤسسة
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تشدّد خلال لقائها أعضاء المجلس الوطني للاعلام على ضرورة تفعيل دور المجلس للنهوض بالقطاع
البطريرك بشارة الراعي: على جميع القوى أن تتضافر للمحافظة على وحدتنا الداخلية والأمن والنهوض بوطننا من أزماته الخانقة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يعلنون السيطرة على جبل الصلب الاستراتيجي في محافظة مأرب
السلطات الصحية الصينية تعلن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد الى سبعمئة واثنين وعشرين حالة وفاة
لافروف يندد بالعقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا خلال زيارته إلى فنزويلا ولقائه الرئيس نيكولاس مادورو
البحريتان الفرنسية والبريطانية أنقذتا 43 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن زوارق في عمليتين منفصلتين
الرئيس الأميركي يقيل الكولونيل (ألكسندر فيند-مان) من مجلس الأمن القومي والسفير الأميركي لدى الإتحاد الأوروبي
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في إيرلندا والتي ستحدد مستقبل رئيس الوزراء ليو فاردكار
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الدفاع التركية: سنرد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط مراقبتنا في إدلب (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
8 February، 2020
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