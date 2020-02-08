فيروس كورونا.. تسجيل أعلى معدل وفيات في يوم واحد

توفي 86 شخصا في الصين، الجمعة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ”ووهان كورونا فيروس”، ليسجل بذلك أعلى عدد وفيات في يوم واحد بهذا الفيروس.

وارتفعت حصيلة الوفيات حتى نهاية الجمعة، إلى 720 حالة وفاة في الوقت الذي شخص الفيروس بـ27 دولة مصيبا 43.400 ألف شخص حول العالم أغلبهم داخل الصين.

وفيما يلي نستعرض لكم عدد الوفيات اليومية منذ تشخيص الفيروس:

– 7 فبراير: عدد الوفيات المعلنة 86

– 6 فبراير: 73 وفاة

– 5 فبراير: 73 وفاة

– 4 فبراير: 65 وفاة

– 3 فبراير: 64 وفاة

– 2 فبراير: 57 وفاة

– 1 فبراير: 45 وفاة

– 31 يناير: 46 وفاة

– 30 يناير: 43 وفاة

– 29 يناير: 38 وفاة

– 28 يناير: 26 وفاة

– 27 يناير: 26 وفاة

– 26 يناير: 24 وفاة

– 25 يناير: 15 وفاة

– 24 يناير: 16 وفاة

– 23 يناير: 8 وفيات

– السلطات الصينية كانت قد أعلنت تسجيل 17 حالة وفاة قبل الـ23 من يناير/ كانون الثاني 2020.

المصدر: سي ان ان