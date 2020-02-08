إنقاذ 43 مهاجرا في بحر المانش ليل الخميس الجمعة

انقذت البحرية الفرنسية والبريطانية في عمليتين منفصلتين 43 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن زوارق ليل الخميس الجمعة، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

حوالى الساعة 03.00 ت غ الجمعة. أبلغت السلطات الفرنسية بأن قاربا “يواجه صعوبات” ثم حددت مروحية تابعة للبحرية موقعه قبالة السواحل، طبقا لبيان صادر عن خفر سواحل بحر المانش وبحر الشمال.

وفي حين كان القارب يبدأ بالغرق، أنقذت وحدة مراقبة السواحل التابعة للقوات البحرية نحو الساعة 06.00 ت غ 11 مهاجرا كانوا على متنه هم ثمانية رجال وثلاث نساء ونقلوا إلى كاليه في شمال فرنسا.

وأفاد مصدر قريب من فريق الإنقاذ أن بين المهاجرين خمسة إيرانيين وأفغانيان اثنان وأربعة من إريتريا.

وقالت السلطات البحرية إن مهاجرين اثنين كانا “يحتاجان إلى رعاية. أحدهما يعاني من انخفاض شديد في حرارة الجسم” تكفل بهما جهاز الإطفاء. وتم نقل الآخرين الى شرطة الحدود.

من جهة أخرى، أنقذت السلطات البريطانية 32 مهاجرا انطلقوا من السواحل الفرنسية فيما كانوا في المياه البريطانية. وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

ومنذ أواخر العام 2018، تضاعفت محاولات عبور البحر رغم الاخطار المرتبطة بكثافة حركة العبور والتيارات المائية القوية وانخفاض حرارة المياه.

في عام 2019، تم اعتراض 2758 مهاجرا كانوا يحاولون عبور بحر المانش أي أكثر بأربعة أضعاف من العدد الذي تم اعتراضه في العام 2018. بحسب السلطات البحرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية