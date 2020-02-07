الجيش السوري يحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 23:40

الجيش السوري يحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي

منذ 1 ساعة 7 February، 2020
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