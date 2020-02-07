الجيش السوري يحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 23:40
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الجيش السوري يحرر بلدتي خواري والعاصرية شمال شرق سراقب بريف ادلب الجنوبي وقريتي محاريم وتل كراتين بريفها الشرقي
الجيش السوري يسيطر على بلدتي برنة وزيتان غرب قرية خلصة بريف حلب الجنوبي الغربي ويتابع تقدّمه بوجه الجماعات الارهابية
الدفاع الروسية: 17 بلدة وقرية بمنطقة خفض التصعيد تعرضت لقصف المسلحين و25 عملية قصف لمحافظات اللاذقية وحماه وادلب
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وكالة الأناضول: 150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وقوات تركية عبرت الحدود السورية باتجاه نقاط المراقبة في إدلب
الأمم المتحدة تعلن وجود نحو 27 الف ارهابي أجنبي في سوريا والعراق وتدعو الى الحذر من محاولات تنظيم داعش لاستعادة قدراته
الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية والسفير الايراني في موسكو أكدا في لقاء ثنائي دعمهما للجنة الدستورية ومحادثات أستانا
مساعد وزير الخارجية المصري يدعو الى تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي لبعض الدول بهدف مدّ الصراع في سوريا وليبيا
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الصحة الفلسطينية: اصابة 8 أشخاص برصاص جنود الاحتلال في مواجهات في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يستقبل وفد المنتدى القومي العربي وتأكيد على المقاومة بوجه "صفقة القرن"
وقفات احتجاجية في مدينة سيدني الاسترالية وفي تونس وقرب السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان رفضاً لصفقة القرن
لبنان: المركز الوطني في الشمال ينظم وقفة ضد "صفقة القرن" والكلمات تؤكد التمسك بالمقاومة لاستعادة الحقوق ورفض التوطين
المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون شدد على أهمية ضبط الوضع الأمني وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: البيان الوزاري للحكومة هو خارطة الطريق لعملها وحزب الله سيُعطي الثقة لها
الشيخ قاسم يشدّد على ضرورة إعطاء الفرصة للحكومة لتعمل ويدعوها لأن تنطلق لمعالجة المشكلات الموروثة منذ ثلاثين عاما
وزير الصناعة عماد حب الله: نعمل للترويج للصناعة الوطنية بالخارج ووضع أسس جديدة للتصدير تلحظ تخفيض الكلفة على المنتجين
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وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تشدّد خلال لقائها أعضاء المجلس الوطني للاعلام على ضرورة تفعيل دور المجلس للنهوض بالقطاع
البطريرك بشارة الراعي: على جميع القوى أن تتضافر للمحافظة على وحدتنا الداخلية والأمن والنهوض بوطننا من أزماته الخانقة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يعلنون السيطرة على جبل الصلب الاستراتيجي في محافظة مأرب
السودان: تظاهرة بالخرطوم احتاجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح برهان مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب الكونغرس بشطب عزله بتهمة استغلال السلطة بعدما تمت تبرئته في مجلس الشيوخ
البيت الابيض يعلن عن قتل قاسم الريمي قائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بعملية في اليمن نُفذت بأمر من ترامب
الصين: وفاة طبيب جراء اصابته بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 636 من أصل31 ألفا و161 مصابا في البلاد
الشرطة المجرية تعيد فتح معبر حدودي مع صربيا بعد إنهاء مئات المهاجرين تظاهرة طالبوا خلالها بالدخول من صربيا إلى المجر
البحريتان الفرنسية والبريطانية أنقذتا 43 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن زوارق في عمليتين منفصلتين
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
الجيش السوري يحرر قريتي محاريم وتل كراتين وتلاحق فلول الإرهابيين بريف إدلب الشرقي
منذ 1 ساعة
7 February، 2020
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