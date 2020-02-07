تنسيقيات المسلحين: الجيش السوري يسيطر على بلدات حوير العيس والمكحلة و برنة واباد وجامعة ايبلا الواقعة على الطريق الدولي “M5” بريف حلب الجنوبي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 23:40

تنسيقيات المسلحين: الجيش السوري يسيطر على بلدات حوير العيس والمكحلة و برنة واباد وجامعة ايبلا الواقعة على الطريق الدولي “M5” بريف حلب الجنوبي

منذ 1 ساعة 7 February، 2020
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