التحكم المروري :طريق #ضهر_البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 21:22

التحكم المروري :طريق #ضهر_البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 2 ساعة 7 February، 2020
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