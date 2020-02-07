استنفار فرق بلدية صيدا لمواجهة تداعيات العاصفة

أعطى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي توجيهاته للجنة الكوارث البلدية ولفرق الطوارىء وورش البلدية والمصلحة الهندسية وفوج الإطفاء والإنقاذ وشرطة البلدية، للبقاء بحالة إستنفار وجهوزية تامة للتدخل عند اللزوم، لمواجهة تداعيات العاصفة والمنخفض الجوي الذي وصل إلى لبنان مصحوبا برياح شديدة، داعيا المواطنين لأخذ الحذر والتنبه خلال التنقل.

وأعلن السعودي أن “فرق البلدية تسير دوريات لها في شوارع المدينة والكورنيش البحري وهي جاهزة للتدخل السريع من أجل عدم تجمع مياه الأمطار التي تهطل بغزارة بفعل العاصفة، ولمد يد المساعدة المواطنين”.

وجددت البلدية تعميم الخط الساخن وأرقام الطوارىء البلدية لإستقبال إتصالات المواطنين في الحالات الطارئة وهي: طوارىء بلدية صيدا 07751400 – شرطة بلدية صيدا 07751300 – جمع صيدون – بلدية صيدا 07751707 – إطفاء بلدية صيدا 175 – الدفاع المدني 125″.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام