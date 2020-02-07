مذكرة النواب “الديمقراطيين” في الولايات المتحدة: خطة ترامب للسلام لا تحظى بدعم الكونغرس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 21:22
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الصحة الفلسطينية: استشهاد "بدر نافلة" 19 عاما نتيجة اصابته بالرصاص الحي خلال المواجهات مع جنود العدو ببلدة قفين بطولكرم
الهلال الاحمر القلسطيني: اصابة 31 مواطنا خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في قرية كفر قدوم قرب قلقيلية بالضفة المحتلة
حركة حماس: المقاومة الشاملة الي أطلقها شعبنا على امتداد مدن الضفة الغربية تؤكد أننا أمام ثورة مستمرة وليس حدثاً عابراً
حركة حماس: شباب الضفة الغربية لن يهدأ طالما ظلّ الاحتلال والاستيطان وسيطبق هذا الشباب الثائر قراره بتحرير الضفة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يستقبل وفد المنتدى القومي العربي وتأكيد على المقاومة بوجه "صفقة القرن"
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: شعبنا الذي أفشل بصموده كل مشاريع تصفية قضيتنا الوطنية قادر على اسقاط "صفقة القرن"
الشرطة الفلسطينية تفتح تحقيقا لمعرفة تفاصيل مقتل شرطي برصاص جيش الاحتلال الخميس داخل مقر الشرطة في مدينة جنين
الاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم مضايقات وتشديدات قوات الاحتلال على المصلين
وقفات احتجاجية في مدينة سيدني الاسترالية وفي تونس وقرب السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان رفضاً لصفقة القرن
لبنان: المركز الوطني في الشمال ينظم وقفة ضد "صفقة القرن" والكلمات تؤكد التمسك بالمقاومة لاستعادة الحقوق ورفض التوطين
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة زيتان غرب قرية خلصة بريف حلب الجنوبي الغربي ويتابع تقدّمه بوجه الجماعات الارهابية
الجيش السوري يسيطر على قرية برنة شمال بلدة العيس بريف حلب الجنوبي الغربي بعد معارك مع ارهابيي جبهة النصرة
وزارة الدفاع الروسية: "اسرائيل" تتخذ من الطائرات المدنية دروعاً خلال عملياتها العسكرية في سوريا
وكالة الأناضول: 150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وقوات تركية عبرت الحدود السورية باتجاه نقاط المراقبة في إدلب
الجيش اليمني واللجان الشعبية يعلنون السيطرة على جبل الصلب الاستراتيجي في محافظة مأرب
المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون شدد على أهمية ضبط الوضع الأمني وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة
رئيس الحكومة حسان دياب أمام سفراء الاتحاد الأوروبي: لبنان يتطلع الى وقوف الدول الاوروبية الصديقة الى جانبه في هذه الأزمة
الرئيس حسان دياب يشدّد خلال لقائه وفدا اغترابيا على أهمية دور المغتربين في مساعدة لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية
دياب: يبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان ويعطل دورته الاقتصادية ويتسبب بأزمات اجتماعية وببطالة ونقص حاد بالسيولة
وزير الصناعة عماد حب الله: نعمل للترويج للصناعة الوطنية بالخارج ووضع أسس جديدة للتصدير تلحظ تخفيض الكلفة على المنتجين
وزير الاقتصاد يحيل 75 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة ويوجه انذارات لـ63 مؤسسة
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تشدّد خلال لقائها أعضاء المجلس الوطني للاعلام على ضرورة تفعيل دور المجلس للنهوض بالقطاع
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: لإبتكار حلول للأزمة لا ترهن البلد ولا تحمّل الناس أعباءً
المفتي الشيخ أحمد قبلان: البيانات الوزارية لم تعد تعني الناس الذين خدعوا لمرات وهم يريدون إصلاحا حقيقيا وتغييرا جذريا
السيد علي فضل الله: المرحلة لا تتحمل تصفية الحسابات بقدر ما تحتاج إلى تعاون الجميع لإنقاذ بلد يغرق في الرمال المتحركة
المرجعية العليا في العراق: على الحكومة الجديدة أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع
البيت الابيض يعلن عن قتل قاسم الريمي قائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بعملية في اليمن نُفذت بأمر من ترامب
السودان: تظاهرة بالخرطوم احتاجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح برهان مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي
الرئيس الفرنسي يدعو الأوروبيين لعدم الاكتفاء بدور المتفرجين بمواجهة السباق إلى التسلح والحوار حول الردع النووي لأوروبا
الصين: وفاة طبيب جراء اصابته بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 636 من أصل31 ألفا و161 مصابا في البلاد
سنغافورة: رفع حالة التأهب بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 33 حالة مؤكدة بعد الكشف عن 3 اصابات جديدة
الوكالة الوطنية للاعلام: الطريق الدولية في منطقة عاليه مقفلة بالكامل باتجاه البقاع ولكافة المركبات بسبب تساقط الثلوج
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الذي يقيمه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء وأربعينية شهداء قادة محور المقاومة الأحد 16 شباط - 2:30 عصرا
مذكرة النواب “الديمقراطيين” في الولايات المتحدة: خطة ترامب للسلام لا تحظى بدعم الكونغرس
منذ 3 ساعة
7 February، 2020
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