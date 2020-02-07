مذكرة النواب “الديمقراطيين” في الولايات المتحدة: خطة ترامب للسلام لا تحظى بدعم الكونغرس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 21:22

مذكرة النواب “الديمقراطيين” في الولايات المتحدة: خطة ترامب للسلام لا تحظى بدعم الكونغرس

منذ 3 ساعة 7 February، 2020
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