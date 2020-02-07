تعميم لوزير الصحة اللبناني في شأن الإستشفاء

أصدر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تعميما يتعلق بالإستشفاء، جاء فيه:

“بناء على الاجتماعين اللذين عقدهما وزير الصحة العامة مع كل من رؤساء المصالح في المحافظات وأطباء الأقضية في 5/2/2020، والأطباء المراقبين المتعاقدين في 31/1/2020 لمناقشة الوضع الصحي والإداري في المحافظات والأقضية كافة، يعمم الآتي:

1 – أمام تزايد عدد الشكاوى من المرضى في المستشفيات لجهة عدم وجود أمكنة مخصصة لوزارة الصحة العامة، وحفاظا منا على سلامة المرضى وحقهم في الاستشفاء وتقديم الخدمة اللازمة بالسرعة الممكنة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

أ- الاتصال بالطبيب المراقب التابع لوزارة الصحة العامة في المستشفى للمساعدة (إسم الطبيب ورقم هاتفه على باب مكتبه أو في الطوارئ أو في مكتب الدخول)

ب – في حال عدم التجاوب، التواصل مع رؤساء المصالح أو أطباء الأقضية في المحافظات للتدخل وإجراء المقتضى.

ج – الاتصال على الخط الساخن المخصص لوزارة الصحة العامة 24/24 (الرقم 1214)، أو بسنترال الوزارة خلال الدوام الرسمي على الارقام: 01-830300 / 01-830281 لتسجيل الشكوى والمراجعات التي ستتابعها مديرية العناية الطبية.

2 – نلفت عناية المواطنين إلى حق المستشفى في الحصول على فرق الاستشفاء المحدد بـ 15 في المئة بناء على الفاتورة المفصلة التي تصدرها الإدارة المالية للمستشفى قبيل مغادرة المريض وبموجب ايصال رسمي.

3 – وفق القانون اللبناني، إن وزارة الصحة العامة لا تستطيع تقديم الخدمة الى المرضى المستفيدين من الجهات الضامنة كافة، وفي حال الضرورة يجب مراجعة المرجعيات التابعة (للجهات الضامنة) وليس وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام