استشهاد الفلسطيني بدر نافلة متاثرا بجروح خطرة اصيب بها في بلدة قفين بطولكرم (الصحة الفلسطينية) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2020 - 18:50

استشهاد الفلسطيني بدر نافلة متاثرا بجروح خطرة اصيب بها في بلدة قفين بطولكرم (الصحة الفلسطينية)

منذ 44 mins 7 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة