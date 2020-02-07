مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان رفضًا لصفقة القرن – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 7 2020 - 18:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الدفاع الروسية: "اسرائيل" تتخذ من الطائرات المدنية دروعاً خلال عملياتها العسكرية في سوريا
الجيش اليمني واللجان الشعبية يعلنون السيطرة على جبل الصلب الاستراتيجي في محافظة مأرب
المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون شدد على أهمية ضبط الوضع الأمني وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة
الرئيس حسان دياب يشدّد خلال لقائه وفدا اغترابيا على أهمية دور المغتربين في مساعدة لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية
دياب: يبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان ويعطل دورته الاقتصادية ويتسبب بأزمات اجتماعية وببطالة ونقص حاد بالسيولة
وزير الصناعة عماد حب الله: نعمل للترويج للصناعة الوطنية بالخارج ووضع أسس جديدة للتصدير تلحظ تخفيض الكلفة على المنتجين
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تشدّد خلال لقائها أعضاء المجلس الوطني للاعلام على ضرورة تفعيل دور المجلس للنهوض بالقطاع
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: لإبتكار حلول للأزمة لا ترهن البلد ولا تحمّل الناس أعباءً
المفتي الشيخ أحمد قبلان: البيانات الوزارية لم تعد تعني الناس الذين خدعوا لمرات وهم يريدون إصلاحا حقيقيا وتغييرا جذريا
المرجعية العليا في العراق: على الحكومة الجديدة أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع
البيت الابيض يعلن عن قتل قاسم الريمي قائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بعملية في اليمن نُفذت بأمر من ترامب
الرئيس الفرنسي يدعو الأوروبيين لعدم الاكتفاء بدور المتفرجين بمواجهة السباق إلى التسلح والحوار حول الردع النووي لأوروبا
الصين: وفاة طبيب جراء اصابته بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 636 من أصل31 ألفا و161 مصابا في البلاد
مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان رفضًا لصفقة القرن
منذ 49 mins
7 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
مذكرة النواب “الديمقراطيين” في الولايات المتحدة: خطة ترامب للسلام لا تحظى بدعم الكونغرس
تعميم لوزير الصحة اللبناني في شأن الإستشفاء
استشهاد الفلسطيني بدر نافلة متاثرا بجروح خطرة اصيب بها في بلدة قفين بطولكرم (الصحة الفلسطينية)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}