مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان رفضًا لصفقة القرن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 18:50

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمان رفضًا لصفقة القرن

منذ 49 mins 7 February، 2020
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