إصابة أحد جنود الاحتلال رشقًا بالحجارة خلال المواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 18:50

إصابة أحد جنود الاحتلال رشقًا بالحجارة خلال المواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 54 mins 7 February، 2020
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