يوم جديد من المواجهات مع الاحتلال الصهيوني ووقوع اصابات

رغم الاستنفار الأمني الصهيوني بعد عمليات الضفة والقدس الفدائية، خرج الفلسطينيون مجدداً في مختلف مدن ومناطق الضفة الغربية مواجهين قوات الاحتلال تعبيرا عن رفض صفقة القرن وتاكيدا على الثبات على الحقوق التاريخية. ووقعت مواجهات عديدة اصيب فيها عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي واحيانا الرصاص الحي وبالغاز المسيل للدموع. ومن المناطق التي وقعت فيها مواجهات جباليا وقلقليلة والخليل وكفرقدوم وغزون وغيرها.

وأدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاةَ فجرِ اليومِ الجُمُعَة في المسجدِ الأقصى المبارك، رغمَ مضايقاتِ وتشديداتِ قواتِ الاحتلالِ على المصلينَ وقراراتِ ابعادِ العشراتِ عن الاقصى خلالَ الأيامِ الماضية.

واعتدت شرطة الاحتلال على المبعَدين عن الأقصى خلالَ وجودِهِم في الطريقِ المؤدي الى بابِ حِطة، بالضربِ والدفعِ واعتَقَلَت عدداً منهُم. ولبى الالافُ نداءَ حملةِ ” الفجر العظيم ” وادَّوا صلاةَ الفجرِ في المسجد، للجُمُعَةِ الخامسةِ على التوالي.

اعلام العدو اعلن عن استمرار اطلاق البالونات المفخخة والحارقة تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

المصدر: موقع المنار