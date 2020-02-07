المجلس العدلي أرجأ الى 8 أيار محاكمة المتهمين بتفجير جبل محسن

أرجأ المجلس العدلي متابعة محاكمة المتهمين بالتفجير الإرهابي المزدوج في جبل محسن الى 8 أيار المقبل، لعدم سوق المتهمين الموقوفين في سجن رومية.

فقد التأمت هيئة المجلس عصر اليوم، برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية القضاة المستشارين: ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم ومايا ماجد، في حضور ممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان.

وحضر المتهمون المخلون: محمد السيود، محمد كراجي ومحمد المنفخ، والأظناء: طه الحسيني، سعيد ملوحي ومحمود السالم، ولم يحضر المتهمون: محمد السلوم، علي السلوم، جودت مرجان، حمزة الخالد، جمال زنين، خضر العمر، خالد سميح وشادي المولوي، وجميعهم محاكمون أصولا في جلسة سابقة.

ومع عدم سوق المتهمين الأربعة: قاسم تلجي، جاسم سعد الدين، إيلي الوراق ومهند عبد القادر والظنين جاسم أسعد العلي الموقوف بجنحة أخرى، في ما حضر وكلاؤهم، قررت هيئة المجلس بعد تلاوة المذكرة التي تقدم بها المحامي محمد الصبلوح، بوكالته عمن يمثل، قبول طلبه وتسطير كتاب الى قيادة الجيش بواسطة النيابة العامة التمييزية لبيان كيفية توقيف المتهم مهند عبد القادر، ولتزويد المجلس بمحضر التوقيف في حال وجوده، وكذلك طلب داتا الإتصالات على هواتف عبد القادر والمنفخ وتلجي والمتهم الفار من وجه العدالة أسامة منصور، مع تكليف الصبلوح تحديد أرقام الهواتف التي يرغب في الحصول على داتا الاتصالات منها، والفترة الزمنية المطلوب بيان الداتا الجارية خلالها.

وطلبت الهيئة تكرار طلب سوق المتهمين الأربعة والظنين الذين لم يتم سوقهم الى جلسة اليوم، واعتبار جميع الحاضرين مبلغين بموعد الجلسة المقبلة.

يشار الى أن التفجير المزدوج موضوع المحاكمة وقع في 10 كانون الثاني 2015، في جبل محسن، وأدى الى استشهاد 9 مدنيين و سقوط 37 جريحا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام