الجيش السوري يسيطر على قرية برنة شمال بلدة العيس بريف حلب الجنوبي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 18:50

الجيش السوري يسيطر على قرية برنة شمال بلدة العيس بريف حلب الجنوبي الغربي

منذ 2 ساعة 7 February، 2020
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