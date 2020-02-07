الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم منها 3 إصابات بالرصاص المطاطي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 16:04

الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم منها 3 إصابات بالرصاص المطاطي

منذ 6 mins 7 February، 2020
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