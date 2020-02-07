الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم منها 3 إصابات بالرصاص المطاطي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2020 - 16:04
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الهلال الاحمر القلسطيني: اصابة 31 مواطنا خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في قرية كفر قدوم قرب قلقيلية بالضفة المحتلة
حركة حماس: المقاومة الشاملة الي أطلقها شعبنا على امتداد مدن الضفة الغربية تؤكد أننا أمام ثورة مستمرة وليس حدثاً عابراً
حركة حماس: شباب الضفة الغربية لن يهدأ طالما ظلّ الاحتلال والاستيطان وسيطبق هذا الشباب الثائر قراره بتحرير الضفة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يستقبل وفد المنتدى القومي العربي وتأكيد على المقاومة بوجه "صفقة القرن"
المتحدث باسم سرايا القدس: العمليات البطولية في القدس والضفة هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لصفقة القرن
الالاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم مضايقات وتشديدات قوات الاحتلال على المصلين
شرطة الاحتلال تمنع حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث من التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة
مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر: الرئيس الفلسطيني يتحمل مسؤولية "أعمال العنف" الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الجالية الفلسطينية والعربية في مدينة سيدني الاسترالية تنظم وقفة احتجاجية رفضاً لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية
وقفة احتجاجية قرب السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان رفضاً لصفقة القرن
المجلس الأعلى للدفاع: الرئيس عون شدد على أهمية ضبط الوضع الأمني وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة
رئيس الحكومة حسان دياب أمام سفراء الاتحاد الأوروبي: لبنان يتطلع الى وقوف الدول الاوروبية الصديقة الى جانبه في هذه الأزمة
الرئيس حسان دياب يشدّد خلال لقائه وفدا اغترابيا على أهمية دور المغتربين في مساعدة لبنان في هذه المرحلة الاستثنائية
دياب: يبقى الحل بهدم الجدار الذي يخنق لبنان ويعطل دورته الاقتصادية ويتسبب بأزمات اجتماعية وببطالة ونقص حاد بالسيولة
وزير الصناعة عماد حب الله: نعمل للترويج للصناعة الوطنية بالخارج ووضع أسس جديدة للتصدير تلحظ تخفيض الكلفة على المنتجين
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: لإبتكار حلول للأزمة لا ترهن البلد ولا تحمّل الناس أعباءً
المفتي الشيخ أحمد قبلان: البيانات الوزارية لم تعد تعني الناس الذين خدعوا لمرات وهم يريدون إصلاحا حقيقيا وتغييرا جذريا
السيد علي فضل الله: المرحلة لا تتحمل تصفية الحسابات بقدر ما تحتاج إلى تعاون الجميع لإنقاذ بلد يغرق في الرمال المتحركة
المرجعية العليا في العراق: على الحكومة الجديدة أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: وفد روسي سيزور تركيا غداً السبت لبحث التطورات في إدلب
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة: سوريا لن تتوانى عن تخليص مواطنيها في إدلب من الإرهابيين وتحرير كل شبر من أراضيها
الجيش السوري يواصل عملية تمشيط واسعة داخل أحياء وشوارع مدينة سراقب الاستراتيجية بريف ادلب الشرقي
وزارة الدفاع الروسية: "اسرائيل" تتخذ من الطائرات المدنية دروعاً خلال عملياتها العسكرية في سوريا
وكالة الأناضول: 150 آلية عسكرية تنقل تجهيزات وقوات تركية عبرت الحدود السورية باتجاه نقاط المراقبة في إدلب
البيت الابيض يعلن عن قتل قاسم الريمي قائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بعملية في اليمن نُفذت بأمر من ترامب
السودان: تظاهرة بالخرطوم احتاجاجا على لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح برهان مع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي
الرئيس الفرنسي يدعو الأوروبيين لعدم الاكتفاء بدور المتفرجين بمواجهة السباق إلى التسلح والحوار حول الردع النووي لأوروبا
رويترز: السلطات الصينية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 636 والإصابات تتجاوز 31 ألفاً
سنغافورة: رفع حالة التأهب بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 33 حالة مؤكدة بعد الكشف عن 3 اصابات جديدة
للمساهمة في التبرّع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الإتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 70129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الهلال الأحمر الفلسطيني: 31 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم منها 3 إصابات بالرصاص المطاطي
منذ 6 mins
7 February، 2020
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