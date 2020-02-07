بلدية بيروت: تأهب الاجهزة المعنية لمواجهة تداعيات العاصفة المرتقبة

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:

“تحسبا لتداعيات المنخفض الجوي الذي حط رحاله في لبنان، ومن المتوقع أن يحمل معه، إضافة إلى الأمطار والعواصف الرعدية، رياحا قوية من المتوقع أن تصل سرعتها إلى 90 كم/س وتؤدي إلى ارتفاع موج البحر إلى حدود ال5 أمتار، تطلب من المواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري بسبب ارتفاع علو الموج وحرصا على سلامتهم. ويشار إلى أن الأجهزة المعنية في بلدية بيروت وفوجي الإطفاء والحرس كل حسب اختصاصه في حال تأهب لمواجهة أي تداعيات قد تحصل من جراء العاصفة المرتقبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام